НХЛ. "Питтсбург" проиграл "Торонто", победы "Рейнджерс" и "Монреаля" (результаты матчей)

Действующий чемпион и лидер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" прошедшей ночью проиграл матч "Торонто".

Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1, а решающую шайбу забросил защитник "Мэйпл Лифс" Джейк Гардинер.

Другие лидеры Восточной конференции "Монреаль", и "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали победы над соперниками. "Монреаль" оказался сильнее "Вашингтона" (2:1), а "Рейнджерс" в серии буллитов обыграл "Нэшвилл" (2:1).

Также отметим очередную победу "Чикаго Блэкхоукс" над "Сент-Луис Блюз" в матче лидеров Западной конференции. Игра завершилась со счетом 6:4.

Результаты матчей:

Торонто - Питтсбург 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 12:51 Малкин - 0:1, 13:05 Зайцев - 1:1, ОТ 02:00 Гардинер - 2:1.

Вашингтон - Монреаль 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 14:41 Лехконен - 0:1, 34:16 Бэкстрем - 1:1, 36:39 Питри - 1:2.

Нэшвилл - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 07:47 Нэш - 0:1, 29:22 Фишер - 1:1;

Решающий буллит: Зуккарелло (второй раунд).

Сент-Луис - Чикаго 4:6 (1:1, 3:2, 0:3)

Шайбы: 00:41 Берглунд - 1:0, 19:34 Расмуссен - 1:1, 23:12 Бродзяк - 2:1, 30:44 Кэйн - 2:2, 34:35 Берглунд - 3:2, 38:39 Кэмпбелл - 3:3, 39:49 Пьетранджело - 4:3, 41:00 Хьялмарссон - 4:4, 55:35 Хиностроза - 4:5, 59:11 Панарин - 4:6.

Оттава - Нью-Джерси 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 03:59 Райан - 1:0, 10:50 Мур - 1:1, 21:14 Брассар - 2:1, 59:46 Смит - 3:1.

Детройт - Анахайм 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)

Шайбы: 03:41 Ракелл - 0:1, 10:17 Теодор - 0:2, 13:33 Татар - 1:2, 25:16 Фаулер - 1:3, 27:14 Татар - 2:3, 31:22 Ларкин - 3:3, 37:52 Квайллет - 4:3, 44:51 Татар - 5:3, 46:35 Ракелл - 5:4, 50:33 Нильсен - 6:4.

Каролина - Баффало 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 14:04 Нордстрем - 1:0, 57:23 Кэйн - 1:1;

Решающий буллит: Ахо (второй раунд).

Эдмонтон - Тампа-Бэй 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 23:58 Лучич - 1:0, 38:59 Дрюэн - 1:1, 42:35 Джонсон - 1:2, 47:03 Драйзайтль - 2:2;

Решающий буллит: Макдэвид (третий раунд).