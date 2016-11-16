НХЛ. "Монреаль" проиграл дома первый раз в сезоне, "Чикаго" разгромлен "Виннипегом" (результаты матчей)

Лидер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиэнс" проиграл первый домашний матч в нынешнем сезоне. Канадцы на своем льду уступи в овертайме "Флориде" со счетом 3:4.

В составе "Монреаля" шайбы забивали Макс Пачиоретти, Давид Дешарне и Пол Байрон. Но все старания канадцев перечеркнул гол в дополнительное время 20-летнего Аарона Экблада из "Флориды".

В других матчах отметим неожиданное поражение "Чикаго" в игре с "Виннипег Джетс" со счетом 0:4, а также крупную победу "Нью-Йорк Рейнджерс" над "Ванкувером" - 7:2.

Результаты матчей:

Монреаль - Флорида 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 02:12 Пачиоретти - 1:0, 05:04 Петрович - 1:1, 15:22 Рау - 1:2, 24:22 Дешарне - 2:2, 37:42 Малгин - 2:3, 45:46 Байрон - 3:3, ОТ 02:59 Экблад - 3:4.

Виннипег - Чикаго 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 06:26 Моррисси - 1:0, 44:41 Торнбурн - 2:0, 48:32 Лайне - 3:0, 48:43 Петан - 4:0.

Ванкувер - Нью-Йорк Рейнджерс 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)

Шайбы: 18:42 Миллер - 0:1, 29:08 Хэйес - 0:2, 34:38 Пирри - 0:3, 39:19 Саттер - 1:3, 41:49 Хэйес - 1:4, 42:31 Миллер - 1:5, 53:26 Гранлунд - 2:5, 55:02 Зуккарелло- 2:6, 58:04 Холден - 2:7.

Филадельфия - Оттава 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:14 Казинс - 1:0, 27:09 Стоун - 1:1, 33:18 Раффл - 2:1, 58:01 Туррис - 2:2.

Каролина - Сан-Хосе 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 50:48 Нордстрем - 1:0.

Коламбус - Вашингтон 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 35:43 Бэкстрем - 0:1, 53:02 Веренски - 1:1, ОТ 00:37 Аткинсон - 2:1.

Торонто - Нэшвилл 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 01:04 Марнер - 1:0, 14:04 ван Римсдайк - 2:0, 17:53 Нил - 2:1, 27:52 ван Римсдайк - 3:1, 36:09 Арвидссон - 3:2, 47:18 Комаров - 4:2, 53:38 ван Римсдайк - 5:2, 55:23 Нюландер - 6:2.

Детройт - Тампа-Бэй 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Шайбы: 03:30 Кучеров - 0:1, 06:09 Стэмкос - 0:2, 18:41 Нильсен - 1:2, 41:29 Нестеров - 1:3, 47:12 Спрул - 2:3, 49:38 Зеттерберг - 3:3, 58:50 Кучеров - 3:4.

Сент-Луис - Баффало 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайбы: 07:55 Райнхарт - 0:1, 10:58 Фаббри-1:1, 40:44 Швартц - 2:1, 42:19 Бродзяк - 3:1, 58:34 Апшолл - 4:1.

Миннесота - Калгари 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 06:05 Гудро - 0:1.

Даллас - Нью-Джерси 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 07:40 Северсон - 0:1, 10:33 Ивс - 1:1, ОТ 00:44 Энрике - 1:2.

Колорадо - Лос-Анджелес 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 21:10 Вейркоч - 1:0, 21:32 Р. Бурк - 2:0, 39:29 Браун - 2:1, 51:32 Комо - 3:1, 58:23 Ландеског - 4:1.

Анахайм - Эдмонтон 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 07:13 Ритчи - 1:0, 22:23 Фаулер - 2:0, 27:51 Кеслер - 3:0, 38:14 Драйзайтль - 3:1, 49:00 Верметт - 4:1.