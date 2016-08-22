В чемпионате Украины по хоккею появится первый японец

Вице-чемпионы Украины киевские "Дженералз" подписали двух вратарей для участия в следующем сезоне Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Среди них 22-летний японец Йошихиро Куроива, ранее выступавший в юниорских лигах США и Канады, а также полупрофессиональной лиге Финляндии.

Еще одним вратарем-новичком "Дженералз" стал экс-игрок молодежной сборной Украины Дмитрий Березин. Ранее 23-летний хоккеист выступал за киевские "Компаньон" и "Сокол", белоцерковский "Белый Барс", донецкий "Донбасс", российские "Белые Тигры" (МХЛ) и "Стальные Лисы" (МХЛ). После сезона 2013/2014 Березин не играл на профессиональном уровне, а в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге России.

Напомним, летом состав серебряных призеров чемпионата Украины прошлого сезона киевских "Дженералз" покинул ряд лидеров, в том числе два основных голкипера. Вадим Селиверстов подписал контракт с харьковским "Витязем", а Эдуард Захарченко вернулся в ХК "Кременчук".