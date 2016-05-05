НХЛ: "Питтсбург" одержал третью победу в серии с "Вашингтоном"

В Национальной хоккейной лиге состоялся четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором "Питтсбург Пингвинз" выиграли у "Вашингтон Кэпиталз" и вплотную приблизились к выходу в третий раунд.

Счет в серии стал 3:1 в пользу "пингвинов".

Команды на равных провели первых два периода, попеременно выходя вперед в счете и сравнивая результат. В третьей 20-минутке забитых голов не было. А в овертайме решающий гол забил шведский игрок "пингвинов" Патрик Хорнквист.

Питтсбург — Вашингтон 3:2 (ОТ) (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 02:58 Бигл (Уилсон, Чорни) — 0:1, 09:16 Дэйли (Хорнквист, Кросби) — 1:1, 23:07 Каллен (Кунакл, Дюмолин) — 2:1, 36:19 Карлсон (Уильямс) — 2:2, в первом овертайме 02:34 Хорнквист (Шири, Дюмолин) — 3:2

Вратари: Мюррей — Холтби

Три звезды: Хорнквист (П), Каллен (П), Карлсон (В)

Счет в серии 3:1