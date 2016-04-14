Плей-офф НХЛ открылся победами "Тампы-Бэй", "Питтсбурга" и "Сент-Луиса"
Прошедшей ночью в сильнейшей хоккейной лиге мира начались серии матчей на вылет.
Тампа-Бэй — Детройт - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Шайбы: 06:23 Кучеров (Джонсон, Киллорн) — 1:0, 22:11 Грин (Декайзер, Татар) — 1:1, 24:07 Абделькадер (Квинси) — 1:2, 29:29 Кучеров (Кобурн, Нестеров) — 2:2, 49:52 Киллорн (Джонсон, Кучеров) — 3:2;
Вратари: Бишоп — Ховард;
Три звезды: Кучеров, Джонсон, Киллорн (все - Тампа-Бэй);
Счет в серии - 1:0.
Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Шайбы: 19:42 Хорнквист (Шири, Летанг) — 1:0, 38:56 Кросби (Хорнквист) — 2:0, 43:10 Степан (Нэш, Брассар — больш.) — 2:1, 45:31 Кунакл (Бонино, Летанг — меньш.) — 3:1, 49:02 Хорнквист (Кессел, Кросби — больш.) — 4:1, 50:11 Степан (Бойл, Зуккарелло) — 4:2, 57:10 Хорнквист (Кросби, Дэйли) — 5:2;
Вратари: Заткофф — Лундквист (Раанта);
Три звезды: Хорнквист, Заткофф, Кросби — все Питтсбург;
Счет в серии - 1:0.
Сент-Луис — Чикаго 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: в первом овертайме 09:04 Бэкес (Боумистер, Пьетранджело) — 1:0;
Вратари: Эллиотт — Кроуфорд;
Три звезды: Бэкес (СЛ), Эллиотт (СЛ), Кроуфорд (Ч);
Счет в серии 1:0.