Плей-офф НХЛ открылся победами "Тампы-Бэй", "Питтсбурга" и "Сент-Луиса"

Прошедшей ночью в сильнейшей хоккейной лиге мира начались серии матчей на вылет.

Тампа-Бэй — Детройт - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 06:23 Кучеров (Джонсон, Киллорн) — 1:0, 22:11 Грин (Декайзер, Татар) — 1:1, 24:07 Абделькадер (Квинси) — 1:2, 29:29 Кучеров (Кобурн, Нестеров) — 2:2, 49:52 Киллорн (Джонсон, Кучеров) — 3:2; Вратари: Бишоп — Ховард; Три звезды: Кучеров, Джонсон, Киллорн (все - Тампа-Бэй); Счет в серии - 1:0. Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) Шайбы: 19:42 Хорнквист (Шири, Летанг) — 1:0, 38:56 Кросби (Хорнквист) — 2:0, 43:10 Степан (Нэш, Брассар — больш.) — 2:1, 45:31 Кунакл (Бонино, Летанг — меньш.) — 3:1, 49:02 Хорнквист (Кессел, Кросби — больш.) — 4:1, 50:11 Степан (Бойл, Зуккарелло) — 4:2, 57:10 Хорнквист (Кросби, Дэйли) — 5:2; Вратари: Заткофф — Лундквист (Раанта); Три звезды: Хорнквист, Заткофф, Кросби — все Питтсбург; Счет в серии - 1:0. Сент-Луис — Чикаго 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Шайбы: в первом овертайме 09:04 Бэкес (Боумистер, Пьетранджело) — 1:0; Вратари: Эллиотт — Кроуфорд; Три звезды: Бэкес (СЛ), Эллиотт (СЛ), Кроуфорд (Ч); Счет в серии 1:0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter