Нешвилл обыграл Колорадо и стал лидером общей турнирной таблицы НХЛ

Хет-трик Колтона Сиссонса принес "Нэшвиллу" победу над "Колорадо" и вернул "Предаторз" на первое место общей таблицы лиги.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялись три матча в центральном из которых Нешвилл Предаторз обыграл Колорадо Эвеланш и возглавил общую турнирную таблицу лиги.

Матч завершился со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги.

Колтон Сиссонс три раза поразил ворота Семена Варламова и принес "Нэшвиллу" (12-3-0) четвертую победу подряд. 25-летний форвард дважды забил во второй половине первого периода, а третью шайбу забросил за три секунды до второго перерыва, сделав счет 3:1 и заметно остудив был соперника.

"Колорадо" (7-5-3) потерпел четвертое поражение подряд, проиграв этот отрезок со счетом 14-20. Единственный гол хозяев забил Мэтт Калверт. Вратарь "Предаторз" Пекка Ринне отразил 24 броска из 25, Варламов сделал 30 сэйвов. Набрав 24 очка,

"Нэшвилл" вернул себе первое место в общей таблице лиги, обойдя "Тампу".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

07 ноября.

Вашингтон – Питтсбург – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Кросби (Джонсон), 1:1 – 27 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 2:1 – 58 Оши (Кузнецов, Карлсон)

Колорадо – Нэшвилл – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Сиссонс (Бонино, Экхольм), 0:2 – 17 Сиссонс (Бонино, Йоси), 1:2 – 27 Калверт (Маккиннон, Жирар), 1:3 – 39 Сиссонс (Фиала, Террис), 1:4 – 57 Хартман (Смит, Бонино)

Анахайм – Калгари – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Сильверберг (Ларссон, Кольяно), 2:0 – 11 Хенрик (Оберг, Мэнсон), 2:1 – 17 Ткачак (Джиордано, Линдхольм), 3:1 – 46 Гецлаф (Фаулер, Ракелль), 3:2 – 46 Янковски