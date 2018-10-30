Калгари обыграл Торонто, Миннесота уступила Ванкуверу в НХЛ

Состоялись две игры в рамках турнира.

Накануне состоялись две игры чемпионата НХЛ. "Ванкувер" дома обыграл "Миннесоту", а "Торонто" уступил в родных стенах "Калгари", сообщает официальный сайт турнира. Торонто – Калгари – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Шайбы: 0:1 – 45 Монахан (Джиордано, Линдхольм), 0:2 – 46 Линдхольм (Монахан, Годро), 1:2 – 56 Кадри (Райлли, Марнер), 1:3 – 59 Фролик. Ванкувер – Миннесота – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 7 Гринуэй (Койл, Сперджен), 1:1 – 7 Гранлунд (Хорват), 2:1 – 25 Виртанен (Бьега), 3:1 – 26 Петтерссон (Голдобин, Дель Зотто), 3:2 – 34 Сутер (Цукер, Гранлунд), 4:2 – 46 Петтерссон (Босер), 5:2 – 59 Хаттон (Руссель).

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