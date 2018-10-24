Днепр по буллитам обыграл Кременчуг в центральном матче тура УХЛ

Коллективы делят первое-второе места в таблице.

В центральном матче 12-го тура УХЛ «Днепр» на выезде обыграл «Кременчуг» в серии послематчевых бросков. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Основное время игры закончилось со счетом 1:1. В первом периоде после сольного прохода счет открыл Тимур Гриценко, а уже в конце третьей двадцатиминутке при игре в большинстве броском в одно касание его сравнял Алексей Янишевский.

Овертайм победителя не выявил, несмотря на то, что в рамках этих пяти минут «Кременчуг» больше минуты играл в большинстве 5х3. Матч дошел до серии буллитов, где после первых пяти бросков счет был 2:2, но в шестой попытке команд Иван Цыпнятов не смог переиграть Олега Петрова, а Роман Мацейко оказался точным.

Благодаря этой победе «Днепр» взял реванш у «Кременчуга» за два поражения на своем льду и догнал команду Александра Савицкого в турнирной таблице. Оба коллектива теперь имеют по 30 очков в своем активе.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Кременчуг» - «Днепр» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – Гриценко (Савченко, Бельский) – 17:23, 1:1 – Янишевский (Коляда, Декало – бол.) – 56:25, 1:2 – Мацейко – ПБ. – 65:00.

Вратари: Бояршинов – Петров