«Кременчук» на классе обыграл «Белый Барс» в матче УХЛ

"Горожане" записали на свой счёт седьмую победу кряду - сейчас со счетом 3:5.

В Белой Церкви матчем местного «Белого Барса» против «Кременчука» завершился восьмой тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Игра завершилась победой гостевой команды на классе, со счетом 3:5, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч "горожане" начали с неистовым желанием продлить свою победную серию, что в скором времени и отразилось на табло – на 11-й минуте матча Николай Киселёв прошил Кирилла Кучера и открыл счёт в матче, возглавив таким образом топ бомбардиров УХЛ в текущем сезоне. На данный момент на счету у кременчугского форварда 16 (11+5) результативных баллов в восьми поединках.

Только во втором периода подопечные Константина Буценко начали кусаться и смогли на шайбу Ивана Савченко ответить мощным броском от Павла Тарана. Но потом до конца второй двадцатиминутки кременчужане полностью завладели игровым преимуществом и ещё дважды прошили Кирилла Кучера – по очереди отличились Александр Боевых и Виктор Тютченко.

В третьей двадцатиминутке команды существенно сбавили скорости и стали проводить менее острые атаки, но это не помешало забросить ещё три шайбы до конца этого матча. Сначала Глеб Кривошапкин увеличил разрыв между командами, а потом дважды в воротах Никиты Гордюшина отличились Денис Бородай и Павел Таран, который, к слову, смог сделать дубль в этом поединке.

Таким образом встреча закончилась со счётом 3:5 в пользу кременчужан. Команда Александра Савицкого заняла уверенное второе место в турнирной таблице с 20 набранными очками, а «Белый Барс» с пятью очками опустился на пятую строчку.

Ранее МХК «Динамо» в овертайме обыграло «Ледяных Волков», а «Донбасс» во второй раз уступил херсонскому «Днепру».

«Белый Барс» – «Кременчук» 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

Шайбы: 0:1 Киселёв (Фурса), 10:42; 0:2 Савченко (Бельский), 21:50; 1:2 Таран (Дурдыев, Тимченко) - больш.), 26:34; 1:3 Боевых (Зайцев, Киселёв), 26:55; 1:4 Тютченко (Красильников, Грицких - больш.), 28:36; 1:5 Кривошапкин (Толстушко), 50:08; 2:5 Бородай (Васильев), 51:13; 3:5 Таран (Тимченко, Печерских-больш.), 59:37.