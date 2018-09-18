Чемпион Украины по хоккею "Донбасс" проведет матч УХЛ в Киеве

"Донбасс" сыграет со столичными "Ледяными волками" на ледовой арене на улице Шалетт.

19-20 сентября в Киеве состоятся матчи 2-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого чемпион Украины донецкий "Донбасс" сыграет в Киеве.

Всего за два дня состоятся три матча с участием всех шести команд-участниц турнира, сообщает официальный сайт УХЛ.

19-го сентября тур откроет матчм МХК «Динамо» – «Кременчук», который состоится в Харькове и начнется в 18.20.

Первый тур Украинской хоккейной лиги обе команды завершили без набранных очков – кременчужане в матче-открытии сезона уступили «Донбассу», а "динамовцы" в Белой Церкви всухую проиграли «Белому Барсу».

В прошлый раз команды встречались в рамках учебно-тренировочных сборов. В товарищеском поединке "горожане" смогли вырвать победу у противника, однако вплоть до середины третьего периода команда Александра Сеуканда уверенно вела в счёте. Однако за последние 10 минут кременчугский клуб перевернул ход встречи – может харьковчане невовремя расслабились и допустили ряд ошибок в обороне, а может «Кременчук» собрал последние силы и вырвался вперёд.

На первые матчи сезона достаточно сильно влияет и предсезонная подготовка. Если говорить о команде Александра Савицкого, то хоккеисты кременчугского клуба провели ряд контрольных матчей (две победы из трёх), а также приняли участие в Donbass Open Cup-2018, на котором заняли итоговое второе место.

В свою очередь, МХК «Динамо» провело всего один контрольный матч, что по словам Александра Сеуканда даёт о себе знать. Команда еще просто не готова к скоростям регулярного чемпионата и продолжает допускать "летние" ошибки

Затем, в 19:00 на лед арены в Херсоне выйдут местный «Днепр» и «Белый Барс» из Белой Церкви.

В отличии от предыдущей пары противников, эти команды одержали две уверенные победы в первом матче сезона. Причём оба клуба всухую обыграли своих оппонентов со счётом 4:0.

Эти две команды уже встречались в рамках предсезонной подготовки. Тогда первый товарищеский матч закончился победой херсонцев, а второй – ничейным счётом 2:2. Отметим, что автором первой шайбы «Днепра» в сезоне 2018/2019 стал экс-нападающий «Белого Барса» Александр Найдёнов. Вполне вероятно, что этот фактор станет отдельной мотивацией для хоккеиста на игру против своей бывшей команды.

Оба клуба положили достаточно уверенное и успешное начало новому сезону, однако, кто окажется сильнее в очном противостоянии станет известно только по итогам очной игры.

А уже на следующий день, 20 сентября, на киевской Ледовой арене на улице Шалетт сойдутся столичные «Ледяные Волки» и донецкий «Донбасс».

Второй тур закроют лидер и аутсайдер минувшего розыгрыша Украинской хоккейной лиги. В первом матче сезона дончане уверенно обыграли кременужан, хотя и уступали во втором периоде со счётом 2:1, а «Ледяные Волки» свой первый поединок проиграли новичку чемпионата «Днепру».

Отметим, что эта встреча станет первой для «Волков» на киевской арене «Шалетт», на которую команда переехала в период межсезонья, сменив броварскую прописку на киевскую. К тому же киевляне сменили название и логотип клуба, а также начали тесное сотрудничество с ДЮСШ «Льдинка».

Именно первые матчи сезона могут показать, провели ли подопечные Николая Сидорова качественную работу над ошибками и готова ли команда удивлять болельщиков своими победами. Сможет ли в этом сезоне киевская команда разорвать цепочку поражений и дать бой действующему чемпиону Украины?