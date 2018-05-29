Харьковский МХК «Динамо» подал заявку на участие в чемпионате УХЛ

14:20, 29 мая 2018
Хоккей
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Харьковское &quot;Динамо&quot; сыграет в новом сезоне УХЛ / uhl.com.ua

Напомним, что приём заявок от команд продлится до 31 мая – клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия, сообщает официальный сайт лиги

Ранее соответствующие заявки в адрес УХЛ прислали другие призёры минувшего чемпионата Украинской хоккейной лиги «Белый Барс», «Кременчук» и «Донбасс».

Отметим, что предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги. В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал «Донбасс», серебряным призёром – ХК «Кременчук», а бронза досталась «Кривбассу». В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – "горожанам", а обладателями бронзовых медалей первенства стали «Белый Барс» и МХК «Динамо».

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Теги: #подготовка к сезону УХЛ#УХЛ участники