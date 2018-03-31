"Сент-Луис" проиграл "Вегасу" и прервал свою 6-матчевую победную серию

Матч завершился в овертайме со счетом 3:4.

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге "Сент-Луис Блюз" не смог продлить победную серию до семи матчей, проиграв в Лас-Вегасе.

Матч завершился в овертайме со счетом 3:4, сообщает официальный сайт лиги.

"Сент-Луис" бился изо всех сил, но не смог продлить победную серию до семи матчей. На 22-й секунде овертайма Джонатан Маршессо принес "Вегасу" победу и приблизил "Голден Найтс" к первому месту Тихоокеанского дивизиона.

За четыре матча до конца регулярного чемпионата преимущество команды Жерара Галлана над "Сан-Хосе" составляет семь баллов. "Блюз" занимают место второй "уайлд-кард" Западной конференции, на один балл отставая от "Анахайма" и по дополнительным показателям опережая "Колорадо".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

30 марта.

Айлендерс – Торонто – 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 12 Бовилье (Пелек, Эберле), 1:1 – 16 Кадри (Райлли, Марнер), 2:1 – 18 Бойчак (Нелсон, Бовилье), 2:2 – 27 Зайцев (Гардинер, Мэттьюс), 3:2 – 30 Нелсон (Пелек, Лэдд), 3:3 – 37 Марнер (Кадри, Гардинер), 3:4 – 42 ван Римсдайк (Хэйнси), 4:4 – 46 Таварес (Эберле, Ли), 4:5 – 56 Мэттьюс (Хайман, В. Нюландер)

Рейнджерс – Тампа-Бэй – 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)

Шайбы: 1:0 – 14 Шей (Деарнэ, Бучневич), 1:1 – 23 Пакетт (Сергачев, Миллер), 1:2 – 24 Киллорн (Хедман, Чирелли), 1:3 – 40 Миллер (Киллорн, Хедман), 1:4 – 41 Пакетт (Куниц, Конахер), 1:5 – 42 Пойнт (Гурде), 2:5 – 48 Хитил (Хэйс, Зукарелло-Асен), 3:5 – 56 Крайдер (Фаст, Зибанежад), 3:6 – 58 Пойнт (Гурде), 3:7 – 59 Джирарди (Куниц, Пакетт)

Вашингтон – Каролина – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 22 Кемпни (Оши, Карлсон), 1:1 – 23 Райан (Нордстрем, Слэвин), 1:2 – 31 Фолк (Райан, Ди Джузеппе), 1:3 – 54 Ахо (Слэвин, Зыков), 1:4 – 57 Макгинн (Уильямс, Дж.Стаал)

Колорадо – Чикаго – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 18 Андригетто (Жирар), 2:0 – 28 Бэрри (Ландескуг, Рантанен), 3:0 – 46 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 4:0 – 48 Джост (Керфут, Бэрри), 5:0 – 57 Андригетто

Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Даути (Браун, Копитар), 1:1 – 36 Ричи (Каше, Бошемен), 2:1 – 64 Ракелль (Каше, Монтур)

Вегас – Сент-Луис – 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Берглунд (Бродзяк, Стеен), 1:1 – 6 Карлссон (Икин), 2:1 – 13 Маршессо (Карлссон, Так), 2:2 – 16 Шенн (Тарасенко, Шварц), 3:2 – 36 Нил (Татар, Хаула), 3:3 – 46 Торберн (Сундквист, Апшолл), 4:3 – 60 Маршессо (Карлссон, Шмидт)