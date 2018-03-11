"Вегас" обыграл в серии буллитов "Баффало", "Флорида" сломила "Рейнджерс" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного первенства.

Состоялись матчи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт соревнований. Филадельфия – Виннипег – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 25 Жиру (Симмондс, Филппула), 2:0 – 28 Макдоналд (Ворачек, Патрик), 2:1 – 48 Лайне (Штястны, Уилер). Баффало – Вегас – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 42 Бэйли (Пулио), 1:1 – 55 Энгелланд (Карлссон, Перрон). Тампа-Бэй – Монреаль – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 4 Лехконен (Райлли, Юдон), 1:1 – 13 Джонсон (Гурде, Сергачев), 1:2 – 23 Гальченюк (Юдон), 2:2 – 53 Кучеров ( Миллер, Стэмкос). Бостон – Чикаго – 7:4 (2:2, 1:2, 4:0) Шайбы: 1:0 – 11 Эккиари (Курали), 2:0 – 14 Крейчи (Холден, Дебраск), 2:1 – 14 Густафссон (Дебринкат, Шмальц), 2:2 – 14 Тэйвс (Кэйн, Густафссон), 2:3 – 26 Хэйден (Кемпф, Шарп), 3:3 – 30 Крейчи (Джионта, Дебраск), 3:4 – 35 Хаймор (Анисимов, Густафссон), 4:4 – 46 Пастрняк (Нэш, Маршанд), 5:4 – 48 Джионта (Гжельчик, Дебраск), 6:4 – 49 Нэш (Маршанд, Крюг), 7:4 – 59 Курали (Хара, Шаллер). Колорадо – Аризона – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – 1 Комо (Седерберг), 2:0 – 2 Бэрри (Рантанен, Маккиннон), 2:1 – 2 Дворак (Арчибальд, Паник), 3:1 – 4 Седерберг (Комо), 3:2 – 35 Паник (Ричардсон), 4:2 – 50 Джост (Рантанен, Бэрри), 5:2 – 52 Рантанен (Ворсофски, Маккиннон) Лос-Анджелес – Сент-Луис – 2:7 (0:2, 1:2, 1:3) Шайбы: 0:1 – 3 Бортуццо (Томпсон, Барбашев), 0:2 – 8 Парайко (Яшкин, Берглунд), 1:2 – 33 Даути (Маззин, Копитар), 1:3 – 37 Пьетранжело (Шварц, Бродзяк), 1:4 – 39 Барбашев (Пьетранжело, Соботка), 1:5 – 40 Бродзяк (Торберн, Стеен), 1:6 – 40 Тарасенко (Шварц), 1:7 – 52 Шварц (Данн, Тарасенко), 2:7 – 59 Браун (Копитар, Картер) Сан-Хосе – Вашингтон – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 38 Бэкстрем (Карлсон, Коннолли), 0:2 – 58 Эллер (Нисканен, Орлов) Флорида – Рейнджерс – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) Шайбы: 1:0 – 19 Юбердо (Йэндл, Трочек), 2:0 – 28 Ватрано (Юбердо, Трочек), 2:1 – 33 Зукарелло-Асен (Спунер, Пионк), 2:2 – 40 Зибанежад (Крайдер, Фаст), 3:2 – 41 Макгинн (Макканн, Петрович), 3:3 – 47 Хэйс (Спунер, Гилмор) Торонто – Питтсбург – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) Шайбы: 1:0 – 9 Капанен (Ливо, Бозак), 2:0 – 19 Кадри (Комаров, Райлли), 3:0 – 31 Кадри (Райлли, Марнер), 4:0 – 38 Марнер (Райлли), 4:1 – 56 Кросби (Руэдел, Гюнцель), 4:2 – 57 Хернквист (Летанг, Малкин), 5:2 – 59 Марло (Хэйнси) Нэшвилл – Нью-Джерси – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 1 Экхольм, 1:1 – 7 Ватанен (Бутчер, Вуд), 1:2 – 31 Бойл (Марун, Сиверсон), 2:2 – 58 Джохансен (Йоси, Эллис) Эдмонтон – Миннесота – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 29 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс), 2:0 – 32 Макдэвид (Секера), 2:1 – 49 Койл (Олофссон, Эннис), 3:1 – 56 Драйзайтль (Бир), 4:1 – 57 Нюджент-Хопкинс (Ларссон, Макдэвид)

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