Кейлор Навас переоборудовал свой домашний кинотеатр под приют для украинцев.

Вратарь французского ПСЖ Кейлор Навас помог украинским беженцам.

35-летний костариканец принял у себя дома в Париже 30 человек. Для этого футболист организовал 30 спальных мест в своем домашнем кинотеатре.

Жена Наваса Андреа Салас приготовила для украинцев еду и помолилась вместе с ними. Об этом сообщает Diario Sport.

Ранее партнер Наваса по "Реалу", а теперь и по ПСЖ Серхио Рамос стал участником благотворительной акции, где собирались средства для украинцев.

Кейлор Навас: карьера и достижения

Навас выступал за мадридский "Реал" с 2014 по 2019 год. Костариканец помог "сливочным" трижды выиграть Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА, четыре раза Клубный чемпионат мира и один раз чемпионат Испании.

Вместе с ПСЖ Навас выиграл чемпионат Франции и дважды Кубок Франции.

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