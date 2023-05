Александр Зинченко и Влада Седан ждут пополнение в семье.

Полузащитник лондонского "Арсенала" и национальной сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада Седан ждут второго ребенка.

Радостной новостью супруги поделились в социальной сети Instagram. Пара опубликовала трогательный ролик, в котором предоставлен УЗИ-снимок, из которого и понятно, что они ожидают пополнение в семье.

"We are waiting for you", - подписали пост Александр и Влада.

Александр Зинченко и Влада Седан состоят в браке с марта 2020 года. 1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева.

Напомним, Зинченко играет за лондонский "Арсенал". Украинский футболист перешел в стан "канониров" летом прошлого года из "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл 33 матча за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Накануне "Арсенал" сенсационно проиграл "Ноттингему" и потерял математические шансы стать чемпионом АПЛ. "Канониры" занимают второе место в турнирной таблице с 81 очком в активе.

В заключительном туре АПЛ подопечные Микеля Артеты сыграют против "Вулверхэптона". Игра состоится 28 мая.

