Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер осужден за налоговое мошенничество.

Нападающий "Монако" и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер получил наказание за нарушение закона.

По данным издания AS, 32-летний футболист попал под санкции за уклонение от уплаты налогов во время игры за "Севилью".

Сообщается, что Бен-Йеддер не включил в свою декларацию весь доход, полученный за 2017 год. Сумма долга составляет 43 тысячи евро.

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Виссам все же доплатил эти деньги, но на решение суда это не повлияло.

Звездный нападающий был приговорен к шести месяцам и одному дню заключения. Ему также придется заплатить штраф в размере более 133 тысяч евро.

При этом отмечается, что пока в тюрьму Бен-Йеддера не посадят. Суд принял "отсрочку тюремного заключения сроком на два года, при условии, что обвиняемый не совершит повторное преступление в течение периода приостановления".

Напомним, Виссам Бен-Йеддер выступал за "Севилью" с 2016 по 2019 год. За этот период француз сыграл за испанский клуб 138 матчей, в которых забил 70 голов и отдал 22 голевых передачи.

В 2019 году Виссам перешел в "Монако". В составе "монегасков" Бен-Йеддер сыграл 161 матч, забил 96 голов и отдал 30 результативных передач.

За национальную сборную Франции Виссам Бен-Йеддер сыграл 19 матчей и забил 3 гола. В 2018 году в составе "Ле Бле" нападающий стал победителем Лиги наций УЕФА.

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