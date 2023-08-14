Кепа Аррисабалага перешел в "Реал" на правах аренды.

Знаменитый испанский голкипер Кепа Аррисабалага перешел из "Челси" в мадридский "Реал".

О переходе 28-летнего вратаря сообщает официальный сайт "сливочных".

Мадридский клуб арендовал Кепу на один сезон. О возможности выкупа Аррисабалаги не сообщается.

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Кепа Аррисабалага будет представлен болельщикам и СМИ в качестве нового футболиста "Реала" во вторник, 15 августа. В составе "сливочных" испанский голкипер будет играть под 46-м номером.

Мадридский "Реал" вынужденно подписал Кепу, поскольку основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил травму крестообразных связок, из-за которой пропустит большую часть нового сезона. Таким образом, в составе мадридцев остался только один голкипер - украинец Андрей Лунин.

Накануне главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что он доверяет Лунину, но клуб подпишет еще одного вратаря, чтобы сохранить конкуренцию и обезопасить себя на случай, если кто-то снова травмируется.

"У нас травмирован важный игрок. Такие вещи обычно случаются в футболе. Я хочу пожелать Куртуа скорейшего выздоровления и собираюсь полностью довериться Лунину, который является отличным вратарем.

Он показал себя хорошо на предсезонной подготовке. Он отличный футболист и у него есть талант. Ему не хватает опыта, который приобретается от матча к матчу.

Если мы подпишем какого-нибудь вратаря, то сделаем это для глубины. Мы продолжим работу с Луниным, потому что ему доверяем", - заявил Анчелотти.

Отметим, что Кепа Аррисабалага является самым дорогим голкипером в истории футбола. В 2018 году лондонский "Челси" заплатил "Атлетику" Бильбао 80 миллионов евро за переход испанца.

В составе "Челси" Кепа сыграл 163 матча. С лондонским клубом испанский голкипер становился победителем Лиги чемпионом, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Добавим, что в субботу, 12 августа, "Реал" в первом туре чемпионата Испании встречался с "Атлетиком" Бильбао. Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:0. Ворота "сливочных" в этой встрече защищал Андрей Лунин.

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