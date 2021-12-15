Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро принял решение завершить профессиональную карьеру, как и предполагалось ранее.
Об этом 33-летний форвард сообщил в ходе специальной пресс-конференции.
Агуэро вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
"Я решил завершить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент... Но речь идет о моем здоровье", - подчеркнул Агуэро.
Он также поблагодарил всех, с кем пересекался в своих клубах - "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселоне".
Агуэро эмоционально сообщил о своем решении - нападающий не смог сдержать слез.
Видео опубликовал Twitter "Барселоны".
Напомним, в начале января аргентинец почувствовал себя плохо во время матча "Барселоны". У него диагностировали сердечную аритмию.
Читайте такжеШахтер покинул один из лучших футболистов в истории клуба
Серхио Агуэро: карьера и достижения
- Агуэро наиболее известен выступлениями за "Манчестер Сити". Аргентинец в 2011 году пополнил состав "горожан", перейдя из "Атлетико".
- В футболке "Ман Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев, а также забил больше всего голов в АПЛ за один клуб.
- С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок Лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году и дошел до финала Лиги чемпионов в 2021-ом.
- Летом Агуэро перешел в "Барселону". За каталонцев Серхио сыграл 5 матчей и забил 1 гол.
- В составе сборной Аргентины Агуэро провел 101 поединок и забил 42 гола. Он является победителем Кубка Америки (2021), а также чемпионом Олимпийских игр (2008).