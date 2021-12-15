Звездный аргентинский футболист объявил о завершении карьеры (фото, видео)

Серхио Агуэро больше не будет играть в футбол на профессиональном уровне из-за проблем со здоровьем.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро принял решение завершить профессиональную карьеру, как и предполагалось ранее. Об этом 33-летний форвард сообщил в ходе специальной пресс-конференции. Агуэро вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. "Я решил завершить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент... Но речь идет о моем здоровье", - подчеркнул Агуэро. Он также поблагодарил всех, с кем пересекался в своих клубах - "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселоне". Агуэро эмоционально сообщил о своем решении - нападающий не смог сдержать слез. Видео опубликовал Twitter "Барселоны". Напомним, в начале января аргентинец почувствовал себя плохо во время матча "Барселоны". У него диагностировали сердечную аритмию. Читайте такжеШахтер покинул один из лучших футболистов в истории клуба Серхио Агуэро: карьера и достижения Агуэро наиболее известен выступлениями за "Манчестер Сити". Аргентинец в 2011 году пополнил состав "горожан", перейдя из "Атлетико".

В футболке "Ман Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев, а также забил больше всего голов в АПЛ за один клуб.

С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок Лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году и дошел до финала Лиги чемпионов в 2021-ом.

Летом Агуэро перешел в "Барселону". За каталонцев Серхио сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

В составе сборной Аргентины Агуэро провел 101 поединок и забил 42 гола. Он является победителем Кубка Америки (2021), а также чемпионом Олимпийских игр (2008). Автор: Антон Дударь

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