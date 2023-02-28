На данный момент полиция еще не предъявляла никаких обвинений в адрес Хакими.

Именитого футболиста ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими обвинили в сексуальном насилии.

По информации издания Le Parisien, в минувшее воскресенье в полицию обратилась 24-летняя девушка, заявившая о половом акте с участием футболиста, совершенном без ее согласия.

Отмечается, что девушка не хотела подавать заявление, но один из сотрудников полиции доложил о ситуации начальству, и делом заинтересовалась прокуратура.

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Согласно показаниям предполагаемой жертвы, 16 января Ашраф Хакими пообщался с ней в Instagram, а 25 февраля девушка на такси, вызванном марокканским футболистом, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.

По словам жертвы, в доме защитника ПСЖ ситуация вышла из-под контроля: Хакими начал целовать ее в губы, снимать одежду и ласкать грудь, несмотря на отказы. Также девушка заявила, что футболист пытался проникнуть в нее пальцами.

Девушке удалось оттолкнуть игрока ногой и сбежать из дома, после чего она написала своему другу, который забрал ее с места происшествия на машине.

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес Хакими не выдвинуто. В прокуратуре отказалась от комментариев, но пожаловались AFP, что информация, которая уже была обнародована в СМИ, "подорвала расследование, необходимое для выяснения истины".

Отметим, что Ашраф Хакими женат. У него есть двое детей. Согласно социальным сетям, жена футболиста вместе с двумя их детьми в эти выходные была в Дубае.

Добавим, что в нынешнем сезоне Хакими сыграл 31 матч в составе ПСЖ во всех турнирах.

Также 24-летний защитник был в составе сборной Марокко, которая заняла четвертое место на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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