В составе ПСЖ голами отличились Мбаппе, Неймар и Месси.

В воскресенье, 19 февраля, состоялся поединок 24-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ встречался с "Лиллем".

Матч проходил на стадионе "Парк де Пренс" и завершился со счетом 4:3 в пользу парижан.

Футболисты ПСЖ открыли счет в игре на 11-й минуте - голом отличился нападающий сборной Франции Килиана Мбаппе. На 17-й минуте бразильский форвард Неймар удвоил преимущество парижан. Спустя семь минут игрок "Лилля" Бафоде Диаките сократил разрыв в счете.

Видео дня

На 58-й минуте встречи канадский нападающий Джонатан Дэвид реализовал пенальти и сравнял счет. На 69-й минуте гол Жонатана Бамба помог гостям впервые в этой встрече повести в счете.

В концовке игры парижанам все же удалось дожать соперника. Сначала на 87-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль и сравнял счет в поединке. А на пятой добавленной минуте аргентинский нападающий Лионель Месси точным ударом со штрафного принес ПСЖ победу в этой дуэли.

ПСЖ - "Лилль" - 4:3

Голы: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Месси, 90+5 - Диаките, 24, Дэвид, 58 (пен.), Бамба, 69

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 31), Витинья (Заир-Эмри, 75), Верратти, Руис (Данилу, 75), Неймар (Экитике, 51), Месси, Мбаппе

"Лилль": Шевалье, Диактие (Гудмундссон, 67), Фонте (Йоро, 14), Джало, Веа, Гомес (Виргиниус, 88), Андре, Гомеш, Кабелла (Балеба, 88), Бамба, Дэвид

Предупреждения: Верратти, Мбаппе - Диаките, Бамба, Дэвид, Андре

Обзор матча:

Добавим, что на 51-й минуте игры форвард сборной Бразилии Неймар получил травму голеностопа. Повреждение оказалось тяжелым и звездный футболист не смог продолжить игру. С поля его унесли на носилках. Сейчас сроки восстановления игрока неизвестны.

В нынешнем сезоне Неймар провел 27 матчей в футболке ПСЖ, в которых отличился 17 голами и 16 ассистами.

Победа в этой игре позволила парижанам прервать серию из трех поражений кряду. Ранее команда проиграла "Марселю" (1:2) в Кубке Франции, "Монако" (1:3) в Лиге 1 и "Баварии" (0:1) в Лиге чемпионов.

За 24 сыгранных тура ПСЖ набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Лилль" идет пятым с 41-м очком в активе.

Вас также могут заинтересовать новости: