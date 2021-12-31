Жоау Канселу стал жертвой воров.

27-летний защитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Жоау Канселу был атакован четырьмя грабителями. Злоумышленники проникли в дом футболиста, когда тот находился там вместе со своей семьей.

Канселу получил синяк и сообщил об инциденте в своем Instagram.

"К сожалению, сегодня на меня напали четверо трусов, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо в таком состоянии", - написал Жоау.

"Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня - это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одна, которую я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда", - поделился досадным известием Канселу.

"Манчестер Сити" уже официально отреагировал на инцидент:

"Мы шокированы и поражены тем, что Жоау Канселу и его семья стали жертвами ограбления в своем доме. Сам Канселу также был ранен. Мы помогаем полиции в расследовании этого дела".

Канселу перешел в "Ман Сити" летом 2019 года из "Ювентуса". Он является конкурентом Александра Зинченко, ведь в составе "горожан" они выступают в одном амплуа.

Transfermarkt оценивает Канселу в 60 миллионов евро.

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