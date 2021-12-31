27-летний защитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Жоау Канселу был атакован четырьмя грабителями. Злоумышленники проникли в дом футболиста, когда тот находился там вместе со своей семьей.
Канселу получил синяк и сообщил об инциденте в своем Instagram.
"К сожалению, сегодня на меня напали четверо трусов, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо в таком состоянии", - написал Жоау.
"Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня - это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одна, которую я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда", - поделился досадным известием Канселу.
"Манчестер Сити" уже официально отреагировал на инцидент:
"Мы шокированы и поражены тем, что Жоау Канселу и его семья стали жертвами ограбления в своем доме. Сам Канселу также был ранен. Мы помогаем полиции в расследовании этого дела".
Канселу перешел в "Ман Сити" летом 2019 года из "Ювентуса". Он является конкурентом Александра Зинченко, ведь в составе "горожан" они выступают в одном амплуа.
Transfermarkt оценивает Канселу в 60 миллионов евро.
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Футболисты, ставшие жертвами ограбления
- Ограбление дома Канселу - не первый случай за последнее время, когда футболист пострадал от действий злоумышленников.
- Так, недавно из дома звезды "Ювентуса" вынесли коллекцию дорогих часов.
- Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера был ограблен вооруженным трансвеститом.
- Экс-футболист сборной Аргентины стал жертвой вооруженного ограбления - на его машину напали прямо на улице.
- А у хавбека "Интера" угнали автомобиль и "разгромили" виллу.