Неймар - легенда сборной Бразилии / фото REUTERS
Бразильский нападающий Дентиньо, который недавно покинул донецкий "Шахтер", сейчас находится у себя на родине. Он встретился с лидером французского ПСЖ Неймаром и подарил ему свою футболку "Шахтера".
фото instagram.mlkdentinho
фото instagram.mlkdentinho
Напомним, что Неймар в мае этого года пролонгировал соглашение с ПСЖ.
Дентиньо: карьера в "Шахтере"
- Бразильский форвард перешел в "Шахтер" в 2011 году из "Коринтианса".
- Дентиньо выступал за "горняков" с одним перерывом - в 2013 году он уходил в аренду в "Бешикташ".
- За "Шахтер" форвард провел 197 матчей, в которых забил 29 голов. Он вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.
- С "Шахтером" Дентиньо выиграл 16 трофеев: 6 чемпионских титулов, 5 Кубков Украины и 5 Суперкубков.