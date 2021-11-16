Экс-нападающий "горняков" Дентиньо встретился с Неймаром.

Бразильский нападающий Дентиньо, который недавно покинул донецкий "Шахтер", сейчас находится у себя на родине. Он встретился с лидером французского ПСЖ Неймаром и подарил ему свою футболку "Шахтера".

Напомним, что Неймар в мае этого года пролонгировал соглашение с ПСЖ.

Дентиньо: карьера в "Шахтере"

Бразильский форвард перешел в "Шахтер" в 2011 году из "Коринтианса".

Дентиньо выступал за "горняков" с одним перерывом - в 2013 году он уходил в аренду в "Бешикташ".

За "Шахтер" форвард провел 197 матчей, в которых забил 29 голов. Он вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

С "Шахтером" Дентиньо выиграл 16 трофеев: 6 чемпионских титулов, 5 Кубков Украины и 5 Суперкубков.

Автор: Артем Будрин