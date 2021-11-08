Дентиньо забил за Шахтер 29 голов / фото ФК Шахтер
Бразильский нападающий Дентиньо покинул донецкий "Шахтер" после десяти лет в клубе.
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни!", - говорится в сообщении.
"Шахтер" вручил бразильцу футболку с номером 197 - именно столько матчей 32-летний Дентиньо провел за клуб.
фото ФК Шахтер
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Дентиньо: карьера в "Шахтере"
- Бразильский форвард перешел в "Шахтер" в 2011 году из "Коринтианса".
- Дентиньо выступал за "горняков" с одним перерывом - в 2013 году он уходил в аренду в "Бешикташ".
- За "Шахтер" форвард провел 197 матчей, в которых забил 29 голов. Он вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.
- С "Шахтером" Дентиньо выиграл 16 трофеев: 6 чемпионских титулов, 5 Кубков Украины и 5 Суперкубков.