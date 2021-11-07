"Горняки" продолжают погоню за "Динамо" Киев.

В воскресенье, 7 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" противостоял "Колосу". Игра проходила в Ковалевке.

Сенсации не случилось и "горняки" взяли три очка в 14-м туре первенства УПЛ. Голами в составе "Шахтера" отличились Николай Матвиенко на 15-й минуте игры, Фернандо на 25-й и Михаил Мудрик на 72-й. За хозяев поля гол забил Олег Ильин на 41-й минуте встречи.

"Колос" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Ильин, 41 - Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

"Колос": Волынец, Черноморец, Петров, Новак, Золотов (Ром, 83), Задоя (Ситчинава, 83), Сакив (Ильин, 14), Богданов, Милько, Чурко, Лысенко (Ренан, 71).

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао (Кривцов, 66), Додо, Бондаренко (Майкон, 75), Маркос Антонио, Соломон (Мудрик, 66), Алан Патрик, Марлос (Тете, 66), Фернандо (Дентиньо, 85).

Предупреждения: Черноморец, 32, Лысенко, 45, Новак, 81 – Бондаренко, 36, Алан Патрик, 46, Марлос, 59, Фернандо, 79

Видео голов:

Читайте такжеШевченко впервые прокомментировал свое назначение тренером ДженоаПобеда в этом поединке позволила "Шахтеру" сравняться по набранным очкам с киевским "Динамо" и выйти на первое место в турнирной таблице. У "горняков" и киевлян по 35 набранных очков.

"Колос" сыграл 13 матчей в нынешнем розыгрыше украинской Премьер лиги и с 11 набранными баллами занимает 11-е место.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" встретится с "Рухом", а "Колос" в Чернигове сыграет против "Десны".

Украинская Премьер-лига: 14-й тур

Автор: Владимир Медяник