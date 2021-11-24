Футболист "Шахтера" считает итальянский чемпионат одним из сильнейших в мире.

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон накануне поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера" рассказал об интересе к нему со стороны других команд.

Израильтянин заявил, что считает чемпионат Италии одним из сильнейших в мире и в будущем он хотел бы перейти в один из итальянских клубов.

"Это правда, что во время предыдущего трансферного окна было много слухов связанных со мной, включая несколько итальянских клубов. Некоторые клубы очень хотели меня подписать, но я счастлив в своем нынешнем клубе.

Конечно, в будущем я хотел бы поиграть в Италии - в одной из лучших лиг мира. Италия была бы отличной возможностью, без сомнений, но я не знаю, что произойдет в будущем. Говорил ли я об этом с Де Дзерби? Нет, мы никогда не обсуждали возможный трансфер в Италию", - рассказал Соломон в интервью порталу Tuttomercatoweb.

Читайте такжеДе Дзерби хочет Бога: Шахтер готовит солидное усиление состава зимойВ текущем сезоне Манор Соломон сыграл 21 матч в футболке "Шахтера", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Интер - Шахтер: перед матчем

Положение команд в группе D после четырех туров: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Свой единственный балл в текущем турнире "горняки" взяли в первой игре с "Интером" - встреча в Киеве завершилась без забитых голов (0:0).

Любой результат матча, кроме победы, лишит "Шахтер" теоретических шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Перед игрой с "Интером" "Шахтер" в рамках УПЛ одолел "Рух". "Интер" перед матчем ЛЧ в Серии А нанес первое поражение в сезоне "Наполи" - 3:2.

Главным судьей на матч "Интер" - "Шахтер" назначен румын Овидиу Хацеган. При его судействе "горняки" выиграли пять матчей из пяти, включая домашнюю встречу с "Реалом" в ЛЧ 2020-2021.

Автор: Владимир Медяник