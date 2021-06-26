Гарету Бэйлу не понравился вопрос о возможном завершении карьеры в сборной.

Звездный нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл ушел с послематчевого интервью после вылета команды с Евро-2020.

Валлийскому футболисту не понравился вопрос журналиста.

У Бэйла спросили: "Я знаю, вчера вас спрашивали, будет ли это ваш последний матч за сборную Уэльса... Вы сказали, что хотите, чтобы был еще один...".

Валлиец не дождался окончания вопроса, махнул рукой и с недовольным видом ушел из кадра.

За сборную Уэльса Бэйл провел 92 матча, в которых забил 33 гола.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 Уэльс проиграл сборной Дании со счетом 0:4.

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Уэльс - Дания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Каспер Дольберг (оценка - 8,8).

В четвертьфинале Дания встретится с победителем пары Нидерланды - Чехия, который определится 27 июня.

Дания сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы впервые с 2004 года.

В плей-офф чемпионатов Европы датчане забили впервые с 1992 года.

Сборная Дании забила на Евро-2020 3 гола ударами из-за пределов штрафной - больше, чем любая другая команда.

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Автор: Антон Дударь