В первом матче 1/8 финала датчане уверенно разобрались со сборной Уэльса.

Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020, обыграв в 1/8 финала команду Уэльса. Матч прошел в Амстердаме.

Уэльс активней начал матч, но в середине тайма счет открыли датчане. Каспер Дольберг отметился ударом из-за пределов штрафной под штангу. После этого датчане стали чувствовать себя на поле гораздо уверенней.

Сразу после перерыва Дания увеличила преимущество в счете после ошибки соперника - Неко Уильямс выбил мяч прямо на Дольберга, который вколотил сферу в сетку. Валлийцы пытались убедить арбитра, что голевая атака Дании начиналась с фола, но VAR засчитал взятие ворот.

В середине тайма Дания едва не забила один из самых красивых голов Евро-2020, но Матиасу Йенсену, который крутил мяч в дальний угол, не хватило нескольких сантиметров.

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Йенсен в итоге записал себе в актив красивый ассист, после которого Йоаким Мехле довел счет до разгромного. А в компенсированное время Мартин Брэйтвейт добил соперника - гол был засчитан после просмотра видеоповтора.

Заканчивали матч валлийцы вдесятером - Гарри Уилсон получил красную карточку за грубый фол.

Уэльс - Дания - 0:4

Голы: Дольберг, 27, 48, Мехле, 88, Брэйтвейт, 90+3

Уэльс: Уорд, К. Робертс (Н. Уильямс, 41), Родон, Мефам, Б. Дэвис, Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмси, Бэйл, Мур (Т. Робертс, 78)

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор, Стригер Ларсен (Бойлесен, 76), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Мехле, Дамсгор (Нергор, 61), Дольберг, Брэйтвейт

Предупреждения: Родон, Мур, Брукс

Удаление: Уилсон, 90

Видео голов

Уэльс - Дания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Каспер Дольберг (оценка - 8,8).

В четвертьфинале Дания встретится с победителем пары Нидерланды - Чехия, который определится 27 июня.

Дания сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы впервые с 2004 года.

В плей-офф чемпионатов Европы датчане забили впервые с 1992 года.

Сборная Дании забила на Евро-2020 3 гола ударами из-за пределов штрафной - больше, чем любая другая команда.

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Автор: Антон Дударь