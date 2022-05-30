Месси провел один из худших сезонов в своей карьере.

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о причинах откровенно провального сезона Лионеля Месси во французском ПСЖ.

По мнению Неймара, легендарному аргентинцу трудно привыкнуть к игре, которую показывают парижане. Кроме того, как заявил бразилец, футболисты ПСЖ не понимают игру самого Месси.

"Месси провел много лет в "Барселоне", так что ему трудно адаптироваться. Сложно менять команду и город. К тому же, он приехал не один, а с семьей. Язык здесь тоже другой. Очень много отвлекающих моментов.

Кроме того, у ПСЖ другой стиль игры, а игроки не понимают, как играет Месси. Так что все это вредит игровому стилю команды", - приводит слова Неймара Foot Mercato.

Также бразильский нападающий поделился мнением о критике со стороны болельщиков ПСЖ.

"Лео, Килиан и я – футболисты, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям. Оценивают все", - сказал Неймар.

Напомним, ПСЖ вернул себе титул чемпиона Франции по итогам этого сезона. Лучшим футболистом парижан стал нападающий Килиан Мбаппе, в активе которого 28 голов и 19 результативных передач в Лиге 1.

Неймар в этом сезоне в чемпионате Франции сыграл 22 матча, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Лионель Месси: выступления в ПСЖ