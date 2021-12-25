Златан Ибрагимович / фото REUTERS

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оригинально поздравил своих подписчиков с Рождеством.

Соответствующая публикация появилась на странице Ибрагимовича в Instagram.

Он выложил свечку в виде руки, которая показывает средний палец. 

"Счастливого Рождества", - подписал фото Ибрагимович.

Шведский нападающий повеселил болельщиков, которые принялись публиковать в комментариях смеющиеся смайлы. Также в комментариях под постом Ибрагимовичу напомнили, что в прошлом году он уже поздравлял с Рождеством похожим образом.

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Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

  • Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.
  • В прошлом сезоне Златан забил 15 голов в 19 матчах Серии А, а также 1 гол в 6 матчах Лиги Европы и 1 гол в двух играх Кубка Италии.
  • В сезоне 2020/2021 Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.
  • Летом Златан продлил контракт с "Миланом" до 2022 года.