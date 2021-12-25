Златан Ибрагимович даже с праздником поздравляет в своем стиле.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оригинально поздравил своих подписчиков с Рождеством.

Соответствующая публикация появилась на странице Ибрагимовича в Instagram.

Он выложил свечку в виде руки, которая показывает средний палец.

"Счастливого Рождества", - подписал фото Ибрагимович.

Шведский нападающий повеселил болельщиков, которые принялись публиковать в комментариях смеющиеся смайлы. Также в комментариях под постом Ибрагимовичу напомнили, что в прошлом году он уже поздравлял с Рождеством похожим образом.

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