Златан Ибрагимович / фото REUTERS

Знаменитый форвард "Милана" Златан Ибрагимович вспомнил свою юность и первых девушек.

40-летний швед дал интервью для CDS.

- Как обстояли дела с девушками?

- Я очень стеснялся. Перед первым свиданием я написал себе список всего, что хочу сказать. Если бы девушка спросила меня о чем-то другом, я бы задал ей такой же вопрос. Жалкое зрелище. У меня это все было гораздо позже, чем у моих сверстников.

- В каком возрасте ты впервые попробовал секс?

- В семнадцать. Потому что в 17 я впервые покинул гетто в Мальме и вышел в центр города. Только тогда я узнал шведок такими, как вы их себе представляете - блондинок, свободных. У гетто были только коротковолосые девушки в паранджах, - откровенно признался Златан.

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Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

Автор: Артем Будрин