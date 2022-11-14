Ансу Фати сбил мотоциклиста при парковке своего автомобиля.

Нападающий "Барселоны" и национальной сборной Испании Ансу Фати попал в аварию.

Как сообщил испанский журналист Родриго Гонсалес через Carrusel Deportivo, 20-летний нападающий столкнулся с мотоциклистом при парковке своей машины.

Сообщается, что в результате ДТП мотоциклист сломал лодыжку.

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Молодой форвард "Барселоны" был очень взволнован этой ситуацией. Он отправился в больницу вместе с пострадавшим, чтобы составить ему компанию и понять степень серьезности травмы.

Добавим, что Ансу Фати в результате аварии никаких травм не получил.

В нынешнем сезоне Фати сыграл 20 матчей в составе "Барселоны" во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми голами и 3 ассистами.

20-летний талант "Барселоны" попал в финальную заявку национальной сборной Испании и сыграет на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Ранее УНИАН сообщал, что в ДТП в возрасте 30 лет погиб автор одного из самых быстрых голов в истории футбола.

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