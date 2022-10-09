Автокатастрофа случилась 8 октября на окраине Глазго.

В возрасте 30 лет в автокатастрофе погиб известный шотландский футболист Гэвин Стоукс.

Как сообщает Daily Record, ДТП произошло утром 8 октября на кольцевой развязке в районе Торнвуд (Глазго).

По данным источника, Стоукс потерял управление, а его автомобиль перевернулся. Футболист скончался на месте. В результате аварии никто, помимо 30-летнего спортсмена, не пострадал.

Стоукс получил известность, став автором одного из самых быстрых голов в истории футбола. Полузащитник в матче за "Мэрихилл" забил гол ударом с центра поля через две секунды после начала встречи.

Видео знаменитого гола Гэвина Стоукса:

На протяжении своей карьеры Стоукс выступал только на родине. Играл на позиции опорного полузащитника. Гэвин защищал цвета "Данди Юнайтед", "Аллоа Атлетик", "Мэрихилл", "Килбирни", "Ирвин Мидоу", а также сборных Шотландии U-16 и U-17. Последние три года Гэвин Стоукс находился без клуба.

Ранее УНИАН сообщал, что в сентябре бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Энди Кэрролл попал в серьезное ДТП и разбил внедорожник. Кэрролл сразу после аварии вышел из машины и пошел проверить состояние водителя и пассажиров другого автомобиля. Нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь.

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