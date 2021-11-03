Ансу Фати рассказал, как атакующие игроки "Барселоны" готовились к "Динамо".

Во вторник, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" в гостях обыграла киевское "Динамо" (1:0).

Единственный гол в матче забил юный форвард каталонского клуба Ансу Фати.

Восходящая звезда "Барселоны" в комментарии после матча отметил, что победа в Киеве была очень важна для его команды.

"Это очень важная для нас победа, мы остались довольны матчем. Будем стараться, чтобы побеждать и в остальных матчах.

Я забил очень важный для нашей команды гол, но это благодаря работе всей команды", - сказал Фати во флеш-интервью на MEGOGO.

Когда у Фати попросили выделить кого-то в составе "Динамо", молодой форвард неуважительно высказался в адрес соперника, заявив, что не знает никого из состава киевлян.

Читайте такжеДинамо - Барселона: что говорил Луческу после досадного поражения в КиевеКак оказалось, при подготовке к киевлянам атакующие игроки каталонцев получили установку на игру только для позиционных действий и даже не разбирали, как играть против украинских оборонцев. Поэтому Фати не знает по имени ни единого игрока "Динамо", хотя "Барселона" играет с чемпионами Украины в Лиге чемпионов второй год подряд.

"Мне будет сложно сейчас назвать конкретные имена защитников "Динамо", мы смотрим прежде всего на позиции", — заявил Фати.

"Динамо" - "Барселона": итоги матча

"Динамо" не смогло забить во всех четырех матчах группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в девятый раз проиграло "Барселоне" в 12 матчах друг против друга при трех победах.

В пятом туре ЛЧ "Динамо" 23 ноября будет принимать "Баварию".

Автор: Владимир Медяник