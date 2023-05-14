Джокович выступил против предложения отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Известный футболист Роман Зозуля раскритиковал Андрея Шевченко за то, что тот мило общался с сербским теннисистом Новаком Джоковичем на матче полуфинала ЛЧ Милан - Интер.

Шевченко и Джокович давно дружат, а 10 мая вместе посетили поединок Лиги чемпионов, где играл экс-клуб украинской легенды. Зозулю возмутило то, что Шевченко показательно "братался" с Джоковичем, который известен своими пророссийскими взглядами.

"Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь ютиться к нему с блаженным видом. Вменяемый украинец с этим го**ом рядом на одном гектаре не сядет. Так почему же там сидит наша национальная гордость?! Знал ли Андрей Шевченко, кто сидит рядом с ним? Знал ли Андрей Шевченко, что серб и его отец, как бы это сказать ласковее - активные русофилы? Знал ли Андрей Шевченко, что Новак Джокович за возвращение спортсменов из РФ и РБ в спорт? Очевидно, что знал", - написал Зозуля в Фейсбук.

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Также Зозуля обвинил Шевченко в "ситуативном патриотизме" и напомнил о связях легенды футбола с олигархом Романом Абрамовичем.

Добавим, что Джокович выступил против предложения отстранить российских спортсменов от международных соревнований. А отец Новака попадал в скандал, когда публично веселился в компании "Z-патриотов".

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