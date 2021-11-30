Лионель Месси ненамного опередил своего главного конкурента.

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем награды "Золотой мяч" по итогам 2021 года. В борьбе за этот приз он опередил поляка Роберта Левандовски.

Журналист Ромен Колле-Годен в Twitter опубликовал информацию о баллах, которые получили футболисты, попавшие по итогам голосования в топ-5.

Месси получил 613 баллов, а Левандовски - 580.

Итальянский полузащитник Жоржиньо, который стал третьим, набрал 460 очков. Французский форвард Карим Бензема - 239, а полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте - 186.

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Напомним, в этом году в голосовании принимали участие 30 номинантов на "Золотой мяч" и 180 журналистов.

"Золотой мяч-2021": топ-10 по итогам голосования

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

9. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

8. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

7. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

6. Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед")

5. Н'Голо Канте (Франция, "Челси")

4. Карим Бензема (Франция, "Реал")

3. Жоржиньо (Италия, "Челси")

2. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)

Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"

Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.

В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

Автор: Антон Дударь