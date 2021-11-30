Звездный португалец обвинил журналиста во лжи.

Звездный португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил с заявлением, в котором обвинил во лжи главного редактора издания France Football Паскаля Ферре.

Португалец отказался приехать на церемонию вручения "Золотого мяча-2021" и объясняя причины данного своего решения, Роналду заявил, что Паскаль Ферре пытается пиариться используя имя португальского нападающего.

"Этот результат объясняет (прим. - Роналду не приехал на церемонию), почему Паскаль Ферре на прошлой неделе так утверждал, что я признался ему, что моя единственная амбиция - закончить карьеру с большим количеством "Золотых мячей", чем у Лионеля Месси. Это не так.

Читайте также"Золотой мяч-2021": полное видео церемонии вручения наградыПаскаль Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, на которое он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижного приза, лгал подобным образом, проявляя абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и "Золотой мяч". И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на Гала-вечере якобы карантином, для которого нет никаких оснований.

Я всегда поздравляю тех, кто побеждает, в рамках футбола и честной игры, которыми я руководствуюсь с самого начала своей карьеры, и я делаю это потому, что я никогда не выступаю против кого-либо. Я всегда выигрываю для себя и для клубов, которые я представляю, я выигрываю для себя и для тех, кто желает мне добра. Я ни у кого не выигрываю.

Самой большой амбицией в моей карьере является завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые я представляю, и для сборной. Самая большая амбиция в моей карьере - быть хорошим примером для всех тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая амбиция в моей карьере - оставить свое имя, написанное золотыми буквами, в истории мирового футбола.

Читайте также"Золотой мяч-2021": стало известно, сколько баллов получили футболисты по итогам голосованияВ заключение скажу, что я сосредоточен на следующей игре "Манчестер Юнайтед" и на всем том, чего вместе с моими товарищами по команде и нашими болельщиками мы еще можем добиться в этом сезоне. А как насчет остального? Остальное - просто остальное...", - написал Роналду в Facebook.

Отметим, что церемония вручения "Золотого мяча" состоялась 29 ноября в Париже.

"Золотой мяч-2021": итоги

Обладателем награды стал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Обладатель "Копа Трофи" - Педри ("Барселона").

Лучший нападающий года - Роберт Левандовски ("Бавария").

Обладательницей женского "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс ("Барселона").

Обладатель "Яшин Трофи" - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ).

Лучший клуб года - "Челси" (Англия).

Автор: Владимир Медяник