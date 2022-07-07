Знаменитый в прошлом футболист лондонского "Арсенала" и сборной Того Эммануэль Адебайор поделился своим мнением о президенте РФ Владимире Путине.
Неожиданно для всех 38-летний форвард заявил, что любит кровавого диктатора как человека.
"Я люблю Путина как человека. Очевидно, он является личностью с характером. Если он говорит "нет", значит, нет. Если "да", то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет", - приводит слова Адебайора Sport24.
Кроме того, Эммануэль Адебайор рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от международных соревнований.
"Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.
Долго ли это продлится? Не знаю - это же ФИФА. Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью", - сказал Адебайор.
Ранее УНИАН сообщал, что в преданности Путину признался бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун. Его позицию осудило нынешнее руководство "королевских гонок".
Эммануэль Адебайор: карьера
- Лучшие годы карьеры Эммануэль провел в лондонском "Арсенале", за который выступал с 2006 по 2009 год.
- В футболке "канониров" нападающий отыграл 104 поединка и забил 46 голов.
- Также Адебайор выступал за "Мец", "Монако", "Манчестер Сити", "Реал" Мадрид, "Тоттенхэм" и ряд других клубов.
- С мадридским "Реалом" завоевал Кубок Испании в сезоне 2010/2011.
- В составе сборной Того сыграл 87 матчей и забил 32 гола.