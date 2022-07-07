Эммануэль Адебайор также осудил дисквалификацию российских спортсменов и сборных.

Знаменитый в прошлом футболист лондонского "Арсенала" и сборной Того Эммануэль Адебайор поделился своим мнением о президенте РФ Владимире Путине.

Неожиданно для всех 38-летний форвард заявил, что любит кровавого диктатора как человека.

"Я люблю Путина как человека. Очевидно, он является личностью с характером. Если он говорит "нет", значит, нет. Если "да", то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет", - приводит слова Адебайора Sport24.

Кроме того, Эммануэль Адебайор рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от международных соревнований.

"Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.

Долго ли это продлится? Не знаю - это же ФИФА. Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью", - сказал Адебайор.

Ранее УНИАН сообщал, что в преданности Путину признался бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун. Его позицию осудило нынешнее руководство "королевских гонок".

Эммануэль Адебайор: карьера