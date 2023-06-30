Луис Энрике будет работать с чемпионами Франции.

ПСЖ подпишет двухлетний контракт с бывшим главным тренером "Барселоны" и сборной Испании Луисом Энрике.

Парижский клуб работает над прекращением сделки с нынешним наставником Кристофом Галтье. Об увольнении француза объявят вскоре, после чего Энрике возглавит команду, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

ПСЖ стал чемпионом Франции в прошлом сезоне под руководством Галтье. Однако в Лиге чемпионов они уступили на стадии 1/8 финала "Баварии".

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Луис Энрике: чем он известен

53-летний специалист тренировал ранее итальянскую "Рому", испанские клубы "Сельту", "Барселону" и национальную сборную Испании.

Энрике в 2015 году привел "Барселону" к треблу: каталонцы вместе с ним выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании. В общей сложности Энрике дважды брал Ла Лигу вместе с "блау-гранас". В 2015 году ФИФА признала Энрике тренером года.

Энрике также привел сборную Испании к бронзовым наградам Евро-2020. В сезоне 2020/21 сборная Испании под руководством Энрике выиграла серебряные медали Лиги наций УЕФА.

На ЧМ в Катаре-2022 испанцы уступили Марокко на стадии 1/8 финала. Это стало причиной отставки Энрике.

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