ДТП произошло из-за схода с рельсов трамвая в момент, когда для него был красный свет на светофоре.

Капитан "Лацио" Чиро Иммобиле попал в ДТП на своем Land Rover Defender, когда ехал вместе с дочерьми Римом.

Как пишет Rai News, всего в ДТП пострадало 7 человек, среди них пассажиры трамвая. Их госпитализировали в больницу.

ДТП произошло из-за схода с рельсов трамвая в момент, когда для него был красный свет на светофоре. Трамвай столкнулся с автомобилем Иммобиле, в котором был сам футболист и его две дочери. Дети не пострадали, у Чиро легкое повреждение руки.

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В этом сезоне 33-летний Иммобиле забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 30 матчах.

Добавим, что Иммобиле выступал за такие именитые клубы, как "Ювентус", "Севилья", "Торино", "Дженоа", "Боруссия" (Д). В его активе 55 матчей за национальную сборную Италии. Форвард забил 15 голов в футболке "Скуадры Адзурры".

Чиро является лучшим бомбардиром в истории "Лацио", а также четыре раза выигрывал "Золотую бутсу" Серии А. Он является действующим чемпионом Европы по футболу в составе сборной Италии.

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