Победу команде Маурицио Сарри принесли голы Милинковича-Савича и Дзакканьи.

В субботу, 8 апреля, состоялся поединок 29-го тура итальянской Серии А, в котором "Лацио" играл против "Ювентуса".

Встреча проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась уверенной победой "орлов".

Римляне открыли счет в поединке - на 38-й минуте игры забитым голом отметился Сергей Милинкович-Савич. Голевую передачу на серба отдал Маттиа Дзакканьи. В конце первого тайма хавбек туринцев Адриен Рабьо восстановил паритет.

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Во второй половине встречи Дзакканьи забил победный гол - Луис Альберто ему ассистировал.

"Лацио" - "Ювентус" - 2:1

Голы: С. Милинкович-Савич 38, Дзакканьи 53 - Рабьо 42

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Катальди (Весино 70), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи (Башич 84)

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро, Куадрадо (Данило 70), Локателли (Паредес 63), Фаджоли (Миретти 86), Рабьо, Костич (Кьеза 63), Влахович (Милик 63), Ди Мария

Обзор матча

После 29-ти туров чемпионата Италии "Ювентус" с 44 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Лацио" с 58 очками идет на второй строчке. Лидирует в чемпионате "Наполи", в активе которого 74 набранных баллов.

В следующем туре Серии А "Ювентус" сыграет против "Сассуоло", а "Лацио" померится силами со "Специей".

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