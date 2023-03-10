Украинец получил почти половину от всех голосов.

Лондонский "Арсенал" подытожил результаты в голосовании за звание "Игрок месяца". Как сообщает официальный сайт канониров, им стал футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко.

За него проголосовали 49% опрошенных. На втором месте оказался бразильский центральный защитник Габриэль, а тройку замкнул английский фланговый полузащитник Букайо Сака.

"Зинченко вернул мяч 34 раза в пяти матчах, сделал 329 удачных передач и создал пять моментов для команды во время своих типичных игр, чтобы помочь нам начать и закончить месяц на первом месте с отрывом в семь очков", - говорится в заявлении клуба.

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В феврале украинец провел пять поединков в рамках Английской Премьер-лиги, записав в свой актив один гол. Этот мяч он забил в ворота "Астон Виллы" в 24-м туре чемпионата, сравняв счет в матче. В итоге, "Арсенал" тогда одержал победу 4:2.

Это вторая подряд награда "игрок месяца" для Зинченко. В январе он также был признан фанатами "Арсенала" лучшим футболистом команды.

Всего на его счету 24 матча в этом сезоне, который стал для него первым в составе канониров. Летом прошлого года канониры заплатили за трансфер украинца из "Манчестер Сити" 35 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ. Сейчас отрыв от второго "Манчестер Сити" составляет пять очков. До конца чемпионата осталось еще 12 туров. Последний матч запланирован на 28 мая.

Также канониры участвуют еще в Лиге Европы. Вчера, 9 марта, "Арсенал" провел первый поединок 1/8 финала ЛЕ против "Спортинга". Лондонцы сыграли с лиссабонцами в Португалии со счетом 2:2. Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен. Ответный матч запланирован на 16 марта – он состоится в Лондоне.

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