Победный гол "канониры" забили на 90+7-й минуте.

В субботу, 4 марта, состоялся поединок 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Арсенал" и "Борнмут".

Игра прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2.

"Вишенки" вышли вперед уже на 10-й секунде матча благодаря голу Филипа Биллинга. На 57-й минуте гости укрепили свое преимущество благодаря голу Маркоса Сенеси с передачи Джозефа Ротуэлла.

"Арсеналу" удалось забить первый гол и сократить разрыв в счете на 62-й минуте - голом отличился Томас Парти, точный пас ему отдал Эмиль Смит-Роу. На 70-й минуте "канониры" сравняли счет - гол забил Бен Уайт после передачи Риса Нелсона.

Кульминация настала в добавленное арбитром время. На 90+8-й минуте хозяева вырвали победу благодаря голу Риса Нелсона.

"Арсенал" - "Борнмут" - 3:2

Голы: Парти, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 - Биллинг, 1, Сенеси, 57

"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт, 46), Салиба, Габриэль, Зинченко, Эдегор, Парти, Виейра (Джака, 84), Сака, Троссард (Смит-Роу, 22 (Нельсон, 69)), Мартинелли

"Борнмут": Нето, Смит, Мефам, Стивенс, Сенеси, Земура (Фредрикс, 64), Уаттара (Кристи, 82), Ротвелл (Кук, 70), Биллинг, Семенио (Энтони, 64), Соланке

Предупреждения: Нето, Мефам

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. Украинец получил 7,6 балла за этот матч от статистического портала Whoscored, что является лучшим результатом среди защитников "канониров".

За время матча Зинченко сделал 2 перехвата, выиграл 11 из 12 дуэлей, создал 4 шанса для своих партнеров, отдал 62 паса в финальную треть соперника, 118 раз коснулся мяча, совершил 6 кроссов и 4 отбора.

По итогам встречи "Арсенал" набрал 63 очка и вернул прежний отрыв в пять очков от идущего вторым "Манчестер Сити". "Борнмут" с 21 очком остался на 19-м месте, в зоне вылета.

В следующем туре "Арсенал" сыграет с "Фулхэмом" (12 марта), а "Борнмут" померяется силами с "Ливерпулем" (11 марта).

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