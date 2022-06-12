Александр Зинченко попрощался с Андреем Пятовым, завершившим карьеру в национальной сборной Украины.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал решение Андрея Пятова завершить свою карьеру в национальной сборной Украины.

В своем Инстаграме Зинченко опубликовал фото с легендарным голкипером и написал трогательные слова в адрес Пятова.

"Когда этот легендарный футболист уже играл за сборную Украины, мне было десять, и я покорял стадионы Житомирской области. Его карьера в сборной - пример для подражания и мотивация для самосовершенствования.

Будучи первым номером сборной Украины, он много лет выполнял самое сложное спортивное задание - удерживался на вершине и превосходил себя вчерашнего. Самое красивое прощание - это когда есть что сказать, но ты идешь под овации. Он бы точно еще был полезен сборной, но мы уважаем его решение и благодарим за отличную карьеру", – написал Зинченко.

Напомним, матч против Армении стал последним для Андрея Пятова в составе сборной Украины. В общей сложности, он провел 102 поединка за "сине-желтых", в 47 из них удержал ворота сухими, что является рекордом.

Пятов выступал за сборную Украины с 2007 года. После Евро-2020 он уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но из-за кадровых проблем он вновь был вызван в августе 2021 года и вернулся в национальную команду.

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