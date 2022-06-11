Вратарь Андрей Пятов объявил, что завершает карьеру в сборной Украины по футболу. Матч против Армении стал для него последним за главную команду страны.
37-летний голкипер сделал пост в Instagram, где сообщил о своем решении.
"Сегодня особенный день! Это мой уже окончательно последний матч в составе сборной Украины. Сборная - это отдельная вселенная. Благодарен всем, с кем вместе работали. Благодарен болельщикам. Вы - невероятные. Сборная Украины в моем сердце! Спасибо!", - написал Пятов.
Андрей установил рекорд сборной по количеству "сухих" матчей – 47. Он опередил Александра Шовковского, у которого 46 поединков "на ноль".
Пятов выступал за сборную Украины с 2007 года. После Евро-2020 он уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но из-за кадровых проблем он вновь был вызван в августе 2021 года и вернулся в национальную команду.
Андрей Пятов - легенда украинского футбола
- Пятов выступает за донецкий "Шахтер" с июля 2007 года после перехода из "Ворсклы".
- С "горняками" он выиграл 10 титулов чемпиона Украины, 8 Кубков Украины, 6 Суперкубков Украины и 1 Кубок УЕФА.
- Пятов - на втором месте в истории по количеству титулов чемпиона Украины (10 титулов).
- Андрей стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины, побив рекорд Тимощука.
- У Пятова 102 игры за сборную. Больше только у Ярмоленко (108), Шевченко (111) и Тимощука (144). Однако достижение последнего УАФ аннулировала.