Александр Зинченко зарабатывает 20 тысяч фунтов в неделю.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко получает самую низкую зарплату среди всех игроков первой команды "Манчестер Сити".

Данные о зарплатах игроков "Сити" в сезоне 2021-2022 опубликовало издание The Sun.

По данным источника, Зинченко получает 20 тысяч фунтов в неделю или 1 миллион фунтов (1 миллион 180 тысяч евро) в год.

Самым высокооплачиваемым игроком "горожан" является Кевин де Брюйне, который зарабатывает 20,2 миллиона фунтов в год.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

Автор: Антон Дударь