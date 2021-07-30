Украинский футболист уже приступил к тренировкам с командой.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко вернулся в расположение "Манчестер Сити" после Евро-2020 и отпуска.

Украинец присоединился к команде и приступил к тренировкам. Как видно по фото, размещенным в Instagram "Ман Сити", Зинченко начал с работы над физической подготовкой. В частности, украинцу пришлось поднимать штангу.

"Рады, что ты вернулся", - поприветствовали Зинченко в пресс-службе "Ман Сити".

Болельщики также не остались в стороне. "Привет-привет", "Зина - лучший", "Украинский маэстро", "Недооцененный игрок", "Де Брюйне уже вернулся?", - комментируют фанаты.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В составе "Сити" Зинченко трижды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.

В прошлом сезоне на счету украинца 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

Автор: Антон Дударь