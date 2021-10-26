Мауро Икарди и Ванда Нара снова вместе.

34-летняя аргентинская модель Ванда Нара простила своему мужу Мауро Икарди измену с проституткой.

Об этом она рассказала у себя в Instagram.

"Фотографии, которые я публиковала последние несколько месяцев, показывают, насколько мы были счастливы. Случившееся меня сильно ранило. Каждый день я требовала Мауро подать документы на развод. Когда он понял, что дороги назад нет, то сказал мне, что так не может продолжаться, и если разлука - единственный способ положить конец боли, то мы это сделаем. Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро согласился на все условия и мы подписали соглашение".

"На следующий день он написал мне то, что никто никогда не писал: "Я отдал тебе все, и ты имеешь все. Надеюсь, ты будешь счастливой, потому что это сделает меня счастливым". И тут я поняла что-то: даже имея все, у меня ничего нет, если я не с ним".

"Я уверена, что плохие времена, которые мы пережили, сделают нашу семью сильнее. Важно то, что у нас обоих была свобода, которая могла положить конец нашей восьмилетней истории. Но мы сделали выбор. Я люблю тебя", - написала Ванда на своей странице.

Ванда не просто жена 28-летнего нападающего сборной Аргентины и французского ПСЖ - она еще и представляет его интересы в качестве агента.

Икарди и Ванда поженились 27 мая 2014 года. Они воспитывают двух дочерей. С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за экс-футболистом "Милана" Макси Лопесом, которому родила троих сыновей.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах и трижды забил в ворота соперников.

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Автор: Артем Будрин