Ванда Нара обвинила Мауро Икарди в супружеской измене.

34-летняя аргентинская модель Ванда Нара публично сообщила, что ее муж Мауро Икарди изменил ей.

Об измене Икарди она рассказала у себя в Instagram.

"Ты убил еще одну семью ради проститутки!", - напечатала Ванда у себя в сторис. Затем она удалила все совместные фотографии с мужем.

Ванда не просто была в браке с 28-летним нападающим сборной Аргентины и французского ПСЖ, а еще и представляла его интересы в качестве агента.

Пара поженилась 27 мая 2014 года. У супругов две дочери.

С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за экс-футболистом "Милана" Макси Лопесом, которому родила троих сыновей.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах и трижды забил в ворота соперников.

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Автор: Артем Будрин