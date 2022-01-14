Возвращение Олега Данченко в УПЛ превратилось в кошмар. Пока экс-защитник донецкого "Шахтера" подписывал контракт с луганской "Зарей", его жена Виктория умерла в результате автокатастрофы.
ДТП произошло на трассе Киев - Одесса. Виктория не справилась с управлением своего "Мерседеса" и при въезде в Одессу врезалась в другую машину. Затем ее авто отбросило к эвакуатору, после того к фуре и в конце концов ее "Мерседес" влетел в отбойник.
Тело погибшей изымали из авто с помощью специнструментов.
Ранее Виктория в Instagram показывала видео, где она щеголяла быстрой ездой и нарушала ПДД.
Напомним, что футболист сборной Турции разбился насмерть на своей авто несколько дней назад.
Олег Данченко: карьера
- Данченко выступал за "Динамо" (Хмельницкий), одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер", из которого дважды ходил в аренду в российские клубы: "Анжи" (в сезоне 2017-2018) и "Енисей" (в 2019 году).
- В июне 2019 года Данченко подписал полноценный контракт с казанским "Рубином". Он провел за команду 19 матчей, после чего летом 2020 года на правах аренды перешел в "Уфу". Зимой "Уфа" хотела продлить аренду украинца, но он выбрал переход в греческий АЕК.
- В 2019 году Данченко объяснил свой трансфер в "Рубин", выразив мнение, что "Россия и Украина помирятся". Также он сказал, что при переезде в Россию его "не особо интересовало" общественное мнение.
- Осенью 2018 года Данченко вызывался в сборную Украины, но не дебютировал за команду. После переезда в Россию он перестал получать вызовы в национальную команду.