Виктория Данченко разбилась насмерть вблизи Одессы.

Возвращение Олега Данченко в УПЛ превратилось в кошмар. Пока экс-защитник донецкого "Шахтера" подписывал контракт с луганской "Зарей", его жена Виктория умерла в результате автокатастрофы.

ДТП произошло на трассе Киев - Одесса. Виктория не справилась с управлением своего "Мерседеса" и при въезде в Одессу врезалась в другую машину. Затем ее авто отбросило к эвакуатору, после того к фуре и в конце концов ее "Мерседес" влетел в отбойник.

Тело погибшей изымали из авто с помощью специнструментов.

Ранее Виктория в Instagram показывала видео, где она щеголяла быстрой ездой и нарушала ПДД.

Напомним, что футболист сборной Турции разбился насмерть на своей авто несколько дней назад.

Олег Данченко: карьера