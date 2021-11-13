Анна Зубкова не смогла бы быть с мужчиной, который мало зарабатывает.

Супруга футболиста "Ференцвароша" и сборной Украины Александра Зубкова Анна рассказала, сколько, по ее мнению, должен зарабатывать мужчина.

Об этом она сказала в программе "КраСавина".

"Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?", - сказала Зубкова.

"Какая зарплата мужчины нормальна для меня? От 10 000 евро", - добавила супруга футболиста.

Она также сказала, что на себя в месяц тратит 3 тысячи евро: "Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит".

При этом Зубкова сказала, что задумывается о том, чтобы начать зарабатывать самой:

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"Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве".

Александр Зубков: карьера

25-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". В Украине он на правах аренды выступал за "Мариуполь", а за "Шахтер" провел всего 22 матча.

В 2019 году Зубков перешел в "Ференцварош" - сперва на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт с венгерским клубом.

С "Ференцварошем" Зубков дважды стал чемпионом Венгрии и сыграл в Лиге чемпионов. Всего на его счету 18 голов в 93 матчах за клуб.

Автор: Антон Дударь